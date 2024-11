Amorim zažije premiéru na Old Trafford, Eden opäť privíta slávny turecký klub

BRATISLAVA. Jedným z ťahákov štvrtkového programu 5. kola Európskej ligy bude duel Tottenhamu Hotspur, ktorý na svojej pôde privíta AS Rím.

Tottenham mal skvelý vstup do súťaže, keď vyhral nad Karabachom, Ferencvárosom aj Alkmaarom, no v rozlete ho zastavil Galatasaray. V dramatickom zápase prehral na jeho pôde 2:3, pričom hral poslednú polhodinu s desiatimi.

Proti bude nevyspytateľný nórsky klub FK Bodö/Glimt so slovenským obrancom Michlom Tomičom, ktorý v prebiehajúcom ročníku v Európe prehral iba jeden z piatich duelov na súperových ihriskách.

Amorim vo svojom poslednom zápase so Sportingom Lisabon oslávil veľké víťazstvo v LM nad Manchestrom City 4:1, no po príchode do konkurenčného United má k takýmto výsledkom ešte veľa práce.

V prvom zápase v novom klube v Premier League remizoval s Ipswichom 1:1, hoci Marcus Rashford otvoril skóre zápasu už v druhej minúte.

"Bude to chvíľu trvať. Mohli sme vyhrať, ale aj prehrať, keby nebolo brankára Andreho Onanu. Hráči počas zápasu príliš premýšľali. Mali sme spolu len dva dni na tréning, potrebujeme viac času," povedal.

Vo štvrtok ho čaká premiéra na Old Trafford proti tímu, ktorý sa v uplynulých rokoch postaral o viacero prekvapení v európskych súťažiach. V tejto sezóne prehral vonku iba raz a to v play-off LM s CZ Belehrad (0:2).