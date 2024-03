ONLINE: 1. FC Tatran Prešov - OFK Malženice dnes, II. liga LIVE (18. kolo)

Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 18. kola MONACObet ligy medzi Prešovom a Malženicami.



FC Tatran Prešov



Úvodné jarné kolo nebudú hrať Prešovčania na štadióne v Ličartovciach. Zeleno-biela výprava sa predstaví na umelej tráve vo Vranove, kde neúspešne odohrala generálku s Liptákmi, ktorú prehrala 2:3. Káder Tatranu opustili šiesti futbalisti – Tjurín, Popović, Traoré, Nemtinov, Rakyta a Sokol. Samozrejme, pribudli aj nové tváre – Fojtíček, Dlugoš, Káčerík, Špyrka, Legnani a Daniel Pavúk. Tréner Marek Petruš nedávno vyhlásil, že Tatran je ešte silnejší ako na jeseň. V tabuľke mu patrí druhé miesto, so sedembodovým mankom na Komárno. Prešov je však jediný celok súťaže s najlepšou obranou. Inkasoval iba deväť gólov.



Dynamo Malženice



Farma Spartaka Trnava podľa dostupných informácii odohrala v zimnej príprave len dva duely. S Hodonínom sa zrodila remíza 1:1, no Hlohovec si to poriadne odskákal a odchádzal z ihriska po debakli 0:6. Malženice potrebovali ako každý jeden nováčik čas na zohranie sa i zoznámenie s ligou. Tabuľkovo sa dokázalo zdvihnúť na 14. pozíciu. Pod sebou má Dolný Kubín a poslednú Spišskú Novú Ves.