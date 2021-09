Brighton nevyužil jedinečnú šancu, napriek tomu bol spokojnejší

Premier League - 6. kolo

LONDÝN. Anglický klub Brighton & Hove Albion ešte nikdy nebol lídrom anglickej Premier League, no v pondelok mal ideálnu možnosť zmeniť to. Na prvú priečku by sa posunul víťazstvom na pôde londýnskeho Crystalu Palace.

V Selhurst Parku sa mu to napokon nepodarilo, ale po záverečnom hvizde boli hráči Brightonu spokojnejší než zverenci bývalého francúzskeho futbalistu a majstra sveta z roku 1998 Patricka Vieru.