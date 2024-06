FOTO: Oblečenie na tony, na štadión chodia s predstihom. Ako vyzerá práca kustódov?

"Na štadióne sa snažíme byť päť hodín pred zápasom, ale keď to nejde, tak štyri. Ale to je hraničné, lebo chalani prídu hodinu pred zápasom," uviedol na stredajšej tlačovej konferencii Košáň.

Ich prácu na EURO 2024 v Nemecku priblížil kustód Marek Košáň. Ten je s tímom na druhom veľkom turnaji, predtým absolvoval ME 2020.

"Je toho veľa, počíta sa to na tony. Už niekoľko dní dopredu sme balili veci. Boli tam hráčske oblečenie, veci do herne, oblečenie na tréning, pre trénerov, veci s reklamami aj bez nich," priblížil Košáň.

Batožinu na prebiehajúce ME balili v niekoľkodňovom predstihu.

"Nechcem povedať, že na majstrovstvách Európy je to náročnejšie. Deň pred zápasom a v jeho deň však musíme mať veci bez reklám a na to musíme dávať veľký pozor," vysvetlil Košáň pre TASR.

"Zatiaľ sa to nestalo, ale ak by k tomu prišlo, bola by z toho vysoká pokuta. Na ihrisko nesmieme priniesť napríklad ani minerálky, ktoré nie sú sponzor turnaja," doplnil kustód.