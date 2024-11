V deň menín a v deň narodením Andreja Keresteša sa koná turnaj na jeho počesť

ŤAHANOVCE. Šacu vystriedajú Ťahanovce. Kedy? Už tento víkend. Po premiére mládežníckeho futbalového turnaja, ktorý sa konal pred necelým rokom v jednej košickej mestskej časti, sa druhý ročník Memoriálu Andreja Keresteša, veľkého športového zanietenca, presunie do inej.

Každopádne, teraz sústredíme celú našu pozornosť na záver novembra a začiatok decembra, robíme všetko preto, aby to klapalo. Predsedovi FK Košická Nová Ves Milanovi Lesňákovi a usporiadateľom vopred ďakujem za ich úsilie. Rodičom a fanúšikom za skvelú kulisu a povzbudzovanie. Všetko to, verím, bude,“ odkázal všetkým, ktorí by sa rozhodli prísť pozrieť na chystanú futbalovú randevú.

„Napriek tomu, že táto doba futbalu nepraje, mnohé kluby sa boria s existenčnými problémami. Vážiť si treba každého funkcionára, trénera, hráča. Ako sa hovorí, nevzdáme to a zabojujeme.

„Presne tak. Deti sú naša budúcnosť, tým je treba ponúkať čo najviac možností na športové vyžitie,“ dal sa počuť syn Andreja Keresteša rovnakého mena, ktorý je iniciátorom myšlienky a spoluorganizátorom turnaja. Pričom do budúcna nevylučuje jeho rozšírenie o kategóriu dospelých:

Počas obidvoch dní sa bude hrať systémom každý s každým. Pre spresnenie, v sobotu budú súperiť o góly a body 9-roční, v nedeľu o rok starší chlapci, no ešte sále vo veku, kedy ich môžeme označiť prívlastkom futbaloví „operenci“.

Cíti nostalgiu

V ďalšom rozprávaní A. Keresteša bolo cítiť tak trocha nostalgie.

„Aj keď od smrti otca uplynul už nejaký ten čas, blíži sa obdobie, ktoré nám ho pripomenie o čosi viac. Najbližšiu sobotu by bol oslávil meniny, v nedeľu narodeniny,“ uviedol.

Ako tiež poznamenal, je na druhej strane rád, že sa stretne s ľuďmi, ktorí boli im obidvom blízki a na turnaji budú súčasťou organizačného štábu.

„Preberieme čo to zo spoločnej minulosti, čo nebude až také náročné, lebo na takého človeka sa nedá len tak zabudnúť. Naproti tomu, v jeho rodnej obci opäť nič. A vlastne, kto by to organizoval?

Je to ťažká otázka, lebo moja trpezlivosť vo vzťahu k ľudom, ktorým sme ako ešte malým deťom nosili kopačky či dresy z turnajov, presiahla hranice. Priznám sa, že povahu otca som zdedil v mnohom, no nie rozsah tolerancie. Preto považujem túto tému uzavretú. Spomienky na rodáka z Chmeľova sa budú konať nielenže mimo obce, no aj mimo okresu, kraja,“ dodal.