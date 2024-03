ONLINE: MŠK Považská Bystrica - MŠK Púchov dnes, II. liga LIVE (18. kolo)

Pekné popoludnie všetkým priaznivcom slovenského futbalu! Jesennú časť strieda tá jarná a práve v nej prináša 18. kolo druhej najvyššej slovenskej súťaže Považské derby medzi MŠK Považská Bystrica a MŠK Púchov. Prvá vzájomná konfrontácia sa skončila remízou 1:1.



MŠK Považská Bystrica: Futbalisti Považskej Bystrice skončili po odohratých sedemnástich zápasoch na slušnej 4. priečke. Podarilo sa im získať 31 bodov. V súťažnom konaní naposledy remizovali s Malženicami 0:0. V príprave odohrali niekoľko zápasov s bilanciou 4 výhry, 2 remízy a 3 prehry. Počas zimnej prestávky prišiel do klubu Jakub Tancík, ktorý pôsobil naposledy v Myjave a v Považskej Bystrici je zatiaľ do konca sezóny. Najlepším strelcom domácich je deväťgólový Lukáš Slávik.



MŠK Púchov: Púchovčania boli počas zimy usadení na 6. mieste s 28 bodmi. V novembri prehrali dva zápasy po sebe, ten posledný na vlastnom trávniku so Šamorínom vysoko 1:6. Z prípravných zápasov odchádzajú s bilanciou 4 výhry, 1 remíza a 2 prehry. Mužstvo posilnili Milan Kvocera, Šimon Mičuda, Adrián Mojžiš, Timotej Vavrík a Matej Obšivan. Naopak, z Púchova odišiel najlepší strelec druhej ligy Lukáš Letenay, ktorý prestúpil k českému prvoligistovi z Liberca.