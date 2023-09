Hráč Nice sa vyhrážal samovraždou, tragédii sa pokúsil zabrániť policajný vyjednávač

Ako referuje web denníka AS s odvolaním sa na RMC Sport, futbalista zastavil svoje vozidlo na viadukte s úmyslom skočiť z neho, pričom momentálne prebiehajú vyjednávania s hráčom, aby sa zabránilo tragédii.

Na miesto okamžite vyrazili záchranné zložky a polícia, aby sa pokúsili hráča upokojiť a aby si svoje rozhodnutie rozmyslel.

Hráčom so samovražedným úmyslom by podľa RMC Sport mal byť 22-ročný stredopoliar Alexis Beka Beka, hoci oficiálne to potvrdené nebolo.