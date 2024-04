Sauer dvoma gólmi zariadil výhru Žiliny, Podbrezová na prvý bod v nadstavbe stále čaká

Roman Skuhravý, tréner Podbrezovej: "Je na nás vidieť, že s negatívnou sériou bojujeme, že sa nevzdávame. Dobre sme vstúpili do zápasu. V prvom polčase sme mali dobrý prechod, dostávali sme sa do streleckých pozícií, vynikajúci výkon predviedol brankár Žiliny. Možno to chcelo viac hrať kolmo. Po polčase som videl aj cez únavu, že moji hráči chcú so zápasom niečo urobiť. Veril som, že sme schopní zápas otočiť. Kľúčovým momentom bol inkasovaný lacný druhý gól. Teší ma, že v situácii akej sme, tak, mužstvo sa nevzdalo. Je to motívom do ďalšej práce. Nedávame góly, ale ich dostávame, tam je zakopaný pes. “

Michal Ščasný, tréner Žiliny: "Mám zmiešané pocity. Jedna vec je bodový zisk na ihrisku veľmi dobrého mužstva s výborným trénerom, tri body sa počítajú, ale na druhej strane mám zmiešané pocity z toho akým spôsobom sme sa prezentovali. Musím povedať na rovinu a úprimne, že dnes nevyhralo lepšie mužstvo. Tým bola Podbrezová, mala viac šancí, ktoré si sama vypracovala, ale sme jej ich darovali my. Môžeme byť radi, že nás podržal brankár Belko a odchádzame domov s tromi bodmi.“