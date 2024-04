Podbrezová ťahá sériu štyroch súťažných prehier za sebou, naposledy padla v Dunajskej Strede. Vo štvrtom kole nadstavbovej časti tam utrpela porážku výsledkom 1:3, jediný gól mužstva zaznamenal nigérijský ofenzívny futbalista Ridwan Sanusi. Všetky presné zásahy padli v prvom polčase, zverenci trénera Romana Skuhravého už iba korigovali skóre. Stretnutie s Trnavou je špeciálne aj pre fakt, že sa oba tímy konfrontujú aj v semifinále Slovnaft Cupu, kde prvý duel zvládol lepšie vtedy domáci Spartak. Odveta je na programe tri dni po ligovom dueli, taktiež na strednom Slovensku. Čo sa týka západniarov, sériu piatich súťažných výhier v rade im minulý týždeň prerušil Ružomberok. „Bíli andeli” vonku prehrali 1:2, inkasovali v nadstavenom čase. Ich jediný gól zaknihoval Philip Azango. V súboji šiesteho s druhým celkom tabuľky skupiny o titul budú do pozície mierneho favorita postavení práve hostia, v ich prospech hovoria aj vzájomné konfrontácie. Trnavčania vyhrali ešte minulý kalendárny rok obe stretnutia, doma dokonca s čistým kontom. Body by sa im dozaista hodili, v prípade víťazstva by mohli zvýšiť svoj náskok na momentálne tretiu Žilinu už na šesť bodov. Ak by vyhrali Podbrezovčania, stiahli by stratu na Ružomberok na stále pomerne priepastných päť bodov.