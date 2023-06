V Ružomberku reagujú na koniec Struhára, tím povedie jeho asistent

RUŽOMBEROK. Novým trénerom futbalového klubu MFK Ružomberok sa stal doterajší asistent Peter Tomko. S vedením fortunaligistu podpísal zmluvu na jeden rok a vo funkcii nahradil Petra Struhára.

"Dnes sa na predstavenstve našej akciovej spoločnosti riešil post hlavného trénera A-mužstva. Po zrelých úvahách a zvažovaní viacerých vecí padlo rozhodnutie dať šancu asistentovi trénera z minulej sezóny Petrovi Tomkovi.

Do úvahy sme brali, že dôverne pozná naše prostredie, takisto hráčov, čo je len plus. Na druhej strane očakávame aj jeho vlastný vstup do mužstva," vysvetlil generálny manažér a predseda predstavenstva Ľubomír Golis.