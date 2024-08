Po dvoch zostupoch sa im zase darí a sú na čele. Naučili sa opustiť komfortnú zónu

BRATISLAVA. Sú jediným tímom V. ligy Bratislavského futbalového zväzu so stopercentnou bilanciou. Futbalisti ŠK Vrakuňa Bratislava po štyroch kolách vedú tabuľku, na konte majú 12 bodov a skóre 8:3.

Z obdobia v Čunove mu najviac utkveli v pamäti zápasy s Vištukom a s Veľkým Bielom. Jeho tím oba zvládol a vyhral 1:0.

„S Vištukom bol stav dlho bezgólový, už som sa tešil z bodu, no v závere zápasu sa nám podarilo skórovať. Proti Veľkému Bielu zase mal súper na konci obrovskú šancu na vyrovnanie, no jeden hráč vbehol na čiaru a loptu odhlavičkoval. Potešilo ma to aj preto, lebo hráčom som dal aj psychologickú prípravu a ten hráč vďaka tomu bol v deväťdesiatej minúte taký skoncentrovaný, že dokázal zabrániť gólu,“ porozprával zaujímavú historku Peter Bogar.

Nakoniec sa Čunovo zachránilo vďaka lepším vzájomným zápasom, lebo Slovenský Grob sa naň v poslednom kole bodovo dotiahol.