Guardiola miluje klub, fanúšikovia zas jeho. Chcú mu urobiť podporný transparent

Nechcem, aby na také niečo míňali peniaze, ale čo na to povedať? Ďakujem veľmi pekne. Zamiloval som sa (do klubu) od prvého dňa, čo som tu,“ vyhlásil španielsky kormidelník, ktorý pôsobí v Manchestri od roku 2016.

Guardiola zatiaľ nenaznačil, či podpíše so súčasným zamestnávateľom novú zmluvu. „Som súčasťou tohto klubu, je hlboko v mojich kostiach.

Milujem tento klub a vždy to tak bude. Nemôže to byť iné vzhľadom na to, ako sa ku mne správajú. Od prvého dňa mi dali veľa.

Na začiatku tlačových konferencií som povedal, že nebudem hovoriť o tejto téme,“ povedal Guardiola o svojej budúcnosti. „Keď sa to má stať, tak sa to stane.“