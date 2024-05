Získal dôveru vedenia. Majerník bude trénovať Skalicu aj v ďalšej sezóne

SKALICA. Tréner Pavol Majerník povedie mužstvo futbalistov MFK Skalica aj nasledujúcu sezónu.

S účastníkom Niké ligy podpísal ročné predĺženie kontraktu s opciou.

"Vedenie klubu mi vyjadrilo dôveru za prácu, ktorú odvádzame spoločne s celým realizačným tímom a chalanmi v kabíne, takže to vnímam veľmi pozitívne.

Je to pre mňa správny impulz do ďalšej práce a zároveň je to aj veľmi zaväzujúce, pretože nás čaká ďalší náročný ročník.

Ja sa však na túto výzvu veľmi teším, mám tu rozrobenú prácu a som rád, že som sa s vedením klubu dohodol na predĺžení zmluvy. Dúfam, že to bude zaujímavá a podnetná spolupráca," uviedol Majerník pre oficiálny klubový web.