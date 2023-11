Nečakaný prestup. Tréner Šamorína odchádza do Sparty Praha

„Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať za šancu byť v Šamoríne v doraste a pri A-tíme. Bola to skvelá jazda. Každý deň ma napĺňal a podarili sa nám za ten čas úžasné veci,“ okomentoval pre šamorínsky web svoje dvojročné pôsobenie Pavol Gregora.

„Ponuka prišla aj na základe prípravného zápasu, ktorý naši dorastenci absolvovali proti Sparte, čo len dokumentuje fakt, že práca v ŠTK je na očiach a zo Šamorína vedie cesta do silnejších líg,“ prezradil prezident slovenského klubu Csaba Horváth.

V rámci niekoľkých úspešných turnajov čelil mnohým zahraničným klubom, a to aj práve proti pražskej Sparte.

Prvú skúsenosť so ženským futbalom získal v roku 2018, keď vyše štvrťroka pôsobil ako asistent pri slovenskej reprezentácii do 15 rokov.

Tridsaťštyriročný tréner prišiel do Šamorína pred necelými dvomi rokmi. Začínal a dlho pôsobil v Petržalke, medzitým stážoval v nemeckom Dyname Drážďany či španielskom Atlético Madrid.

Po konci jesennej časti sezóny prikývol na ponuku od účastníka ženskej Ligy majstrov a povedie futbalistky Sparty Praha.

„Je to pre mňa veľký posun a veľmi sa naň teším. Som naozaj šťastný, že budem súčasťou Sparty. Bola to pre mňa obrovská výzva a šanca, rád som ju prijal. Budem sa snažiť do klubu preniesť všetky moje skúsenosti. Chceme, aby boli na nás všetci hrdí,“ uviedol Gregora pre web Sparty vo videorozhovore.