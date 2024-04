Vo Švajčiarsku vyhrala ligu i pohár. Jej cieľ je šampionát s reprezentáciou

Ako dievčatá sme mali možnosť hrať s chlapcami do 15 rokov. Každopádne, moja ponuka prestúpiť do ženského tímu prišla o čosi skôr, keď sme v prípravnom zápase Podbrezová - Banská Bystrica hrali proti dievčatám. Tam si ma všimli tréneri Banskej Bystrice a dali mi ponuku pripojiť sa k Dukle.

Nakoniec je to určite 1.FC Saarbrücken, kde som odohrala štyri roky a zistila, ako veci fungujú v zahraničí.

Ako je to s vašim pôsobením v reprezentácii Slovenska?

Pred sezónou sme mali určité ciele, ktoré sme chceli naplniť, ale to sa nám nepodarilo. Každým zlyhaním sa však futbalisti aj futbalistky učia.

Zo Švajčiarska moje putovanie pokračovalo cez Nemecko, Rakúsko, Česko naspäť do nemeckého klubu SV 07 Elversberg. Tam hrávam aj v súčasnosti.

Prešla som si rôznymi klubmi naprieč Slovenskom, až sa mi podarilo, po strednej škole, prestúpiť do Švajčiarska. Tam sme vyhrali ligu a nakoniec aj Švajčiarsky pohár. To považujem za doposiaľ najväčší úspech mojej kariéry.

Aký bol prechod do ženského futbalu a v ktorých kluboch ste hrávali?

Aké sú vaše plány do budúcnosti?

Chcela by som skúsiť ešte inú krajinu. Odlišnú od tých, v ktorých som pôsobila. Rada by som zažila atmosféru, ktorá v iných krajinách okolo ženského futbalu vládne.

Bolo by skvelé pokračovať v tejto ceste a zažiť klubový úspech, na ktorý by som spomínala do konca života.

To isté by som chcela zažiť aj s reprezentáciou. Postúpiť na väčší šampionát a dostať ženský futbal na Slovensku do povedomia futbalovej verejnosti.