VIDEO: Slovenský brankár urobil veľkú chybu. Bol z toho víťazný gól

Domáci obranca Vít Beneš poslal v 32. minúte "malú domov" Macíkovi, ktorý však loptu nezachytil a tá mu prekĺzla medzi nohami do siete.

Pre Pardubice to bolo prvé víťazstvo po štyroch prehrách.

"Dostať Macíka na zadné prihrávky bol náš zámer. Gól bol šťastný, vo futbale sa to stáva. Veľmi nám to pomohlo, ale bola to hlavne odmena za tvrdú prácu," povedal pardubický kouč David Mikula.

Fanúšikovia Sigmy vykrikovali urážky smerom k vedeniu klubu a hráčom.