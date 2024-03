Skvelý projekt, organizácia na úrovni. Zimnú ligu ZsFZ vyhrali Tovarníky

Do druhého ročníka sa prihlásilo štyridsať tímov, ktoré dokopy odohrali takmer deväťdesiat zápasov.

RADAVA, TOVARNÍKY. Zimná prestávka býva dlhá. Najmä obdobie od januára do marca pre futbalových nadšencov nemá konca.

Do záveru bol zápas dramatický, no v 90. minúte sme potvrdili náš zaslúžený triumf,“ dodal.

Tovarníky za víťazstvo zinkasovali finančnú prémiu tisíc eur. Porazený finalista dostane 750 eur.

„Pre našu malú obec je to veľký úspech. Po zápase sme sa stretli v klubovni a poriadne sme to oslávili. Dúfame, že pozitívna eufória sa prenesie aj do jarnej časti,“ praje si manažér klubu.

Chcú sa baviť o postupe

V piatej lige Juhovýchod sú Tovarníky na piatej pozícii. Na lídra OFK Branč strácajú šesť bodov.

„Naším cieľom je minimálne tretie miesto. Do budúcnosti sa chceme baviť aj o postupe, no potrebujeme doladiť káder,“ prezradil Goga s tým, že v dnešnej dobe je všetko v prvom rade o peniazoch.

Tretie miesto v Zimnej lige ZsFZ obsadilo Partizánske a štvrté Šurany.