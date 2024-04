Ak by boli peniaze, nie sú ľudia. Mužstvá dospelých postupne zanikli v 54 obciach

„Chceli by sme nájsť aspoň pár klubov, ktoré by začali robiť s mládežou. Boli by sme radi, ak by mali záujem aj o prácu s dospelými, aby sa nám niektoré obce vrátili na futbalovú mapu,“ doplnil.

V tomto regióne je síce veľa obcí, no väčšinou ide o menšie dediny. V regióne je dlhodobo najvyššia nezamestnanosť na Slovensku, mnohí odchádzajú za prácou do zahraničia alebo na západné Slovensko. Mladí ľudia často odídu už na stredné školy.

„Pozvali sme predstaviteľov SFZ, aby odprezentovali svoju víziu a informovali, aké sú možnosti podpory mládeže, infraštruktúry a iných projektov,“ dodal Petrok.

„Žiaľ, často chýbajú práve ľudské zdroje. Ak by niekde boli aj peniaze, nie sú zanietení ľudia, ktorí by chceli pracovať vo futbale. Verím však, že sa niečo pohne,“ zdôraznil predseda ObFZ.