Gyömbér má už zranenie za sebou, no nepodceňuje reprezentačnú úroveň

Na marcové sústredenie národného tímu pred zápasmi s Rakúskom (23.3.) a na pôde Nórska (26.3.) už prišiel zdravotne v poriadku, no Salernitane chýbal začiatkom roka vyše jeden a pol mesiaca. Obrancu talianskeho tímu trápil pruh.

Nevyšlo to úplne ideálne, ale som rád, že som hral," povedal Gyömbér na nedeľňajšom mediálnom brífingu.

Ligový zápas proti Lecce bol preňho smoliarsky – dal si vlastný gól a pre súpera tak "zariadil" víťazstvo 1:0.

"Ten môj vlastný gól vystihuje celú sezónu. Stáva sa to, takto sa trápime, nemôže nám to padnúť a my si dávame sami vlastné góly," zhodnotil situáciu 31-ročný hráč.

Salernitane patrí v tabuľke posledné miesto, na zónu záchrany stráca jedenásť bodov a vyhrala len dva z 29 zápasov.

Naposledy 30. decembra na pôde Verony (1:0), kde pôsobia dvaja Gyömbérovi krajania Ondrej Duda a Tomáš Suslov.

Obaja sú aj na marcovom zraze, kde sa Slovensko pripravuje na majstrovstvá Európy v Nemecku. Na turnaji ho čakajú v E-skupine zápasy s Belgickom, Rumunskom a víťazom B-vetvy play off.