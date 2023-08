Marcelli, Sauerovci, Hrdina. Kentoš povolal do reprezentácie nové mená

V tomto kalendárnom roku nemal lodivod k dispozícii ani Sebastiana Kóšu, ktorý má na konte sedem štartov za výber do 21 rokov, ale s výberom do 20 rokov sa pripravoval na majstrovstvá sveta v Argentíne.

"Dostali sme sa do druhej fázy našej prípravy na domáci šampionát. Počas zrazov v marci a júni bolo niekoľko hráčov k dispozícii pre reprezentácie do 19 a 20 rokov, teraz sú už k dispozícii pre našu reprezentáciu," ozrejmil dôvody zmien pre futbalsfz.sk hlavný tréner.

Príprava na ME bude dlhá a každý z hráčov bude mať šancu, aby bol v tíme. Záležať bude najmä na ich výkonnosti v kluboch," skonštatoval. Slovensko zorganizuje ME do 21 rokov v roku 2025.

Reprezentantov do 21 rokov čaká po marcových dueloch proti Slovinsku 0:0, Bulharsku 1:0, Severnému Macedónsku 1:0 a júnových súbojoch s Maďarskom 0:1 a Rakúskom 1:1 opäť dvojzápas. Tentoraz si v príprave zmerajú sily s rovesníkmi z Česka a Dánska.

"Tak ako Maďarsko a Rakúsko mali vyššiu kvalitu od marcových súperov, tak teraz sa budeme konfrontovať opäť s vyššou kvalitou. Česko sa kvalifikovalo na predošlé dva šampionáty tejto vekovej kategórie a v ich nominácii je niekoľko hráčov, ktorí hrali na Eure v Gruzínsku a Rumunsku.

Dáni sa prebojovali na šampionát v roku 2021 a v ceste na tohtoročné majstrovstvá Európy skončili v baráži, rovnako ako my. Budú to súperi, ktorí patria do širšej špičky reprezentácii do 21 rokov a pre nás to budú výborné previerky," dodal pre futbalsfz.sk Kentoš.