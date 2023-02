Ďalšia potýčka v PSG, Neymar a Marquinhos sa údajne pohádali so športovým riaditeľom

Skôr ako v šatni narazil na Camposa, sa Neymar na ceste do kabíny údajne dostal do konfliktu so spoluhráčmi.

PARÍŽ. Brazílsky futbalista Neymar sa podľa portálu dailymail.co.uk dostal do ostrej potýčky so športovým riaditeľom Paríža St. Germain Luisom Camposom.

Podľa periodika Get Football News France, keď hráči prišli do šatne, Campos na nich smeroval svoj hnev. Vyčítal im nedostatok agresivity a výkon označil ako hanebný.

Neymar a jeho krajan Marquinhos vraj boli s touto kritikou nespokojní a vymenili si s Camposom ostré slová. Podľa francúzskych médií boli hráči a funkcionári Monaka v útrobách štadióna šokovaní veľmi ostrou a dlhou hádkou.

Tím trénera Christopha Galtiera prehral tri zo siedmich ligových zápasov v roku 2023. Teda toľko, koľko v predchádzajúcich 45 zápasoch v súťaži.

Galtier je pod čoraz väčším tlakom a pred utorkovým zápasom osemfinále Ligy majstrov proti Bayernu Mníchov majú fanúšikovia pochybnosti. Zvlášť, keď Parížanom pre zranenie chýbajú Kylian Mbappe a Lionel Messi.

Zatiaľ nie je isté, či v Mníchove nastúpi aspoň jeden z nich. "Chýbala nám intenzita. Je to aktuálny stav mužstva. Nemôžem sa za to skrývať. Stav tímu je takýto. Je to zvláštne, ale pravdivé, je to súčasná realita.

Som znepokojený pred utorkovým zápasom. Uvidíme, či niektorí z tých, ktorí nemohli nastúpiť v Monaku, budú môcť nastúpiť proti Bayernu. Máme veľmi oslabený tím a trápime sa. V tomto období musíte mať čistú hlavu. Rozumiem hnevu fanúšikov," povedal Galtier.