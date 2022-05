Pekarík zažil v Berlíne najťažšiu sezónu, mala však sladkú bodku

Tridsaťpäťročný skúsený obranca musel so spoluhráčmi bojovať o udržanie sa v najvyššej nemeckej súťaži v dvojzápasovej baráži proti Hamburgu.

Musím povedať, že to bol enormný tlak na celé mužstvo a som rád, že ten posledný a najťažší krok sme zvládli. Do odvety sme išli s tým, že je to naša posledná šanca, ako zachrániť Herthu v Bundeslige.

Pred odvetou sme zmenili veľa vecí, najmä taktických. Na konci mohla prepuknúť nefalšovaná radosť, a to nielen u nás v kabíne, ale aj u fanúšikov," opísal 109-násobný reprezentant Slovenska záver sezóny pre TA3.