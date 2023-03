VIDEO: Ešteže existuje VAR. Kuriozita v šlágri Bundesligy, smial sa aj rozhodca

"Bol to pre nás veľmi dôležitý zápas. Vedeli sme to, no za 90 minút sme to na ihrisku neukázali a musíme zistiť prečo. Teraz však chceme zvládnuť asociačný termín bez zranení," povedal po stretnutí kapitán Mníchovčanov Thomas Müller.

Bayern po tretej prehre v sezóne šancu dostať sa späť na čelo tabuľky 1. apríla, keď privíta v šlágri vedúci Dortmund. Leverkusen ukončil jeho štvorzápasovú víťaznú sériu naprieč všetkými súťažami.

