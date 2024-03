Porazila slávne kluby, doma sa trápi. Prečo Žiline zrejme unikne Liga majstrov?

Žilinčania síce Dánom podľahli na penalty, no zanechali dobrý dojem. V stoji im aplaudovalo vyše 10-tisíc ľudí.

Bez Žiliny len ťažko...

Mládežnícka Liga majstrov je so Žilinou spätá. Šošoni v nej dosiahli najväčšie úspechy zo všetkých slovenských klubov, do osemfinále to dotiahli aj v sezóne 2021/22.