Žilinčania odohrajú všetky prípravné zápasy doma. Privítajú poľský aj dva české tímy

Ďatko prišiel ako náhrada za Rusnáka

"Druhá priečka je výborná, možno až trochu nadplán. Chalani nás potešili, ako za tým šli a držali vysokú úroveň výkonov. Darilo sa nám uhrávať body, aj keď sa nejaký zápas nevyvíjal v náš prospech, čo bol veľký pokrok.

Tým pádom si myslím, že sme na druhom mieste zaslúžene. Samozrejme, zavážili aj povinnosti Slovana či Trnavy v Európe, no to nič nemení na tom, že sme si to uhrali sami. Teší ma, že je to pre chalanov motivácia do ďalšej roboty, čo dokázali aj poctivou individuálnou prípravou počas prestávky.

Všetci prišli dobre pripravení a tak sme do toho mohli v pondelok vstúpiť pravou nohou. Predošlé obdobie vnímame sľubne, ale pred nami je teraz ešte veľa práce," poznamenal Hynek.

VIDEO: Tréner Jaroslav Hynek v úvode zimnej prípravy MŠK Žilina