Tréner Žiliny našiel pozitíva aj po druhej vysokej prehre: Súperovi sme to aspoň znepríjemnili

"Rozhodne to na ihrisku dnes vyzeralo značne inak ako v prvom dueli v Gente. Dobrá predzápasová príprava nám pomohla, aby sme to dokázali súperovi aspoň znepríjemniť. Boli sme blízko pri nich, presovali sme a boli sme odvážni.

"Žilina má veľmi kvalitných hráčov a mladý tím. Dnes ma prekvapili výkonom. Boli oveľa lepší než pred týždňom, spôsobovali nám problémy, ale v kľúčových momentoch "zabudli" skórovať. To sa viac darilo nám. Nie, že by sme boli lepší, skôr efektívnejší," povedal tréner belgického tímu Hein Vanhaezebrouck.

Sauer: Zistili sme, kde je európsky futbal

Žilina sa rozlúčila s pohárovou Európou pred 6224 divákmi a potešila ich dvoma gólmi. Rovnako ako v Belgicku sa presadil Adrián Kaprálik, ktorého doplnil Kristián Bari. Podľa stredopoliara Mária Sauera to bola krátka, ale poučná cesta v EKL.

"Zistili sme, kde sa nachádza európsky futbal a s kým sa môžeme porovnávať. Po hernej stránke to bolo lepšie ako v prvom zápase. V každej formácii sme lepšie držali loptu, niektoré akcie mali potenciál, no my sme šance nevyužili a oni áno.

Efektivita bola jednoznačne na ich strane. Mrzí nás to, ale teraz sa musíme dobre naladiť na ligu a tieto skúsenosti využiť práve v nej. Gent je naozaj kvalitný súper európskeho kalibru, najlepší proti akému som v doterajšej kariére hral."