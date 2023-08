Defenzívna katastrofa Žiliny. Nemá nového Škriniara ani vzory, hovorí Goffa

Hoci súhrnné skóre 3:10 zaváňa historickým debaklom, rekord to nie je. Napríklad, Košice v sezóne 1998/99 vypadli s Liverpoolom so skóre 0:8 (0:3, 0:5), podobne Púchov s Barcelonou v sezóne 2003/04 (1:1, 0:8) a najhoršie skončil rok predtým s Bordeaux 1:10 (1:4, 0:6). Najviac gólov padlo v súboji Košíc s AS Rím v sezóne 2009/10 (3:3, 1:7, dokopy 4:10).

Skúsenosti s debaklami má Žilina aj spred roka, kedy takisto súhrnne o sedem gólov prehrala s českým Jabloncom 1:8 (0:3, 1:5). O vysokej prehre s Gentom sme sa porozprávali s bývalým trénerom a expertom VLADIMÍROM GOFFOM.