V závere nastúpil aj tréner. Zverenci ho pred zápasom podpichovali, po ňom zaskočili

LUČENEC. Naposledy nastúpil v súťažnom zápase v septembri 2020. Vtedy bol ešte hrajúci tréner Rimavskej Soboty. V stretnutí vtedajšej III. ligy Stred odohral v Námestove celých 90 minút. Potom sa už na ihrisku neobjavil. Až do posledného kola práve ukončeného ročníka III. ligy Východ, keď ako tréner MŠK Novohrad Lučenec vybehol na ihrisko na posledných osem minút vo Vranove nad Topľou. 45-ročný Tomáš Boháčik to považuje za oficiálnu bodku za aktívnou kariérou.

Symbolická rozlúčka Lučenec vycestoval na východ v oklieštenej zostave a vo Vranove prehral 2:5. „Chýbalo nám osem hráčov. Zobrali sme chlapcov z dorastu, ktorí hrali od začiatku. Na lavičke sme boli dvaja náhradníci. Keďže to bol posledný zápas, rozmýšľal som, že by som takto ukončil kariéru na treťoligových trávnikoch. Bolo to skôr symbolické,“ povedal pre Sportnet Boháčik.

Aj dejisko stretnutia bolo preňho špeciálne, vo Vranove totiž v minulosti neraz hral aj druholigový zápas v drese Novák. V týždni pred zápasom si dvakrát zatrénoval so zverencami. „Som aktívny športovec, chodím na turistiku, bicyklujem, lyžujem, chodím behávať, telo teda dostáva zabrať. No musím povedať, že po zápase stále trošku cítim trieslo. To už asi nie je o nejakej nedostatočnej rozcvičke, ale že telo za tých štyridsaťpäť rokov má dosť,“ hovoril s úsmevom Boháčik.

Musí zaplatiť do kasy V Lučenci okrem trénerských povinností zastáva aj pozíciu funkcionára a tak neuvažuje o tom, že by hrával v nižších súťažiach. „Ak by som nemal nič, futbal by mi chýbal, ale tým, že trénujem, času je málo. Musím sa venovať aj rodine, nebolo by dobré, ak by som celý víkend bol preč na futbale. Myslím si, že to boli moje posledné oficiálne minúty v majstrovskom zápase,“ poznamenal lučenecký tréner.