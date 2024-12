Rashford sa vracia do zostavy Manchestru United, Mounta naďalej prenasledujú zranenia

Dvadsaťpäťročný stredopoliar bojuje od svojho príchodu z Chelsea na Old Trafford v júli minulého roka so stratou formy a pretrvávajúcimi zdravotnými problémami. Za United nastúpil len 32-krát, pričom strelil jediný gól.

Kormidelník "Červených diablov" Ruben Amorim informoval, že Mount bude mimo hry niekoľko týždňov.

"Neviem presný dátum, ale bude to trvať dlhší čas. Je to súčasť futbalu, my pokračujeme. To čo môžem urobiť je pomôcť Masovi po fyzickej i psychickej stránke počas rekonvalescencie," povedal Amorim podľa AFP.