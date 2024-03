Košičan zažil v Premier League štyri minúty slávy. Ľutuje skorý odchod zo Slovenska

BRATISLAVA. Zhruba pred pätnástimi rokmi to bol trend. Viacerých slovenských tínedžerov zlákali skauti z akadémii svetových veľkoklubov.

Vyrastali v Manchestri, Chelsea, ale aj v Juventuse Turín. Mnohí patrili vo svojich tímoch k lídrom.

„Vtedy bol taký boom, odišlo ich veľmi veľa. Taliansko, či Anglicko. Ťažko sa im to vyhováralo, keď ich tam už agenti dotiahli. Museli si to odskúšať na vlastnej koži.

Ukázalo sa, že to nebola tá najlepšia cesta pre slovenských hráčov. Hlavne v takom mladom veku,“ tvrdil legendárny Ladislav Pecko. V roku 2013 ako tréner viedol výber do 17 rokov, ktorý sa dostal až do semifinále majstrovstiev Európy.