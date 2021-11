AC Miláno a Neapol ešte neprehrali. Škriniarov tréner stále verí v obhajobu titulu

"Pre mňa je pohár z polovice prázdny. Keď sa pozriem na šance, ktoré sme nevyužili, tak je pre nás remíza málo. Zaslúžili sme si viac. Neapol aj AC si na čele držia skvelý rytmus, ale ešte máme dosť času a stále sme v hre. Chceme sa na nich tlačiť, no nesmieme zbytočne strácať."

Inter, v drese ktorého odohral plnú minutáž slovenský obranca Milan Škriniar, sa ujal vedenia v 11. minúte, keď premenil jedenástku bývalý hráč AC Hakan Calhanoglu. Rival odpovedal už o šesť minút neskôr po vlastnom góle Škriniarovho holandského kolegu z obrannej formácie Stefana de Vrija.

Úradujúci šampión sa mohol vrátiť do vedenia ešte pred polčasovou prestávkou, ale Lautaro Martinez ďalšiu jedenástku nepremenil.

"Inter má veľmi dobrý tím a potvrdili sme, že ho máme aj my. Pre mňa je pohár na polovicu plný, bol to z našej strany pozitívny výkon. Prvých 20 minút sme sa trochu trápili, ale potom to bolo z našej strany veľmi dobré," uviedol kouč AC Stefano Pioli pre platformu DAZN.