Brániť sa by bola samovražda. Musíme si veriť a neskladať zbrane pred zápasom, vraví Škriniar

Škriniar sa po letnom prestupe z Interu Miláno dal zdravotne do poriadku a etabloval sa v zostave úradujúceho francúzskeho majstra. V jeho drese odohral v doterajších štyroch ligových zápasoch kompletnú minutáž.

SENEC. Úspech slovenskej futbalovej reprezentácie v piatkovom šlágri J-skupiny kvalifikácie ME 2024 proti Portugalsku závisí do veľkej miery od nebojácnych výkonov a spoľahlivej defenzívy, ktorej kraľuje kapitán Milan Škriniar.

Verím, že to tak bude pokračovať. Postupne si na seba so spoluhráčmi zvykáme, vznikajú nové priateľstvá, máme fantastického trénera.

V PSG má troch portugalských spoluhráčov. Jeden z nich Vitinha mu odkázal, že v Bratislave skóruje, v čom sa mu Škriniar bude snažiť zabrániť. "Odviedli sme doteraz v kvalifikácii kus vynikajúcej roboty a sme druhí v tabuľke, vďaka čomu hráme s Portugalskom o prvé miesto.

Tento zápas môže veľa ukázať do ďalších bojov, Verím, že to zvládneme a uchmatneme nejaký bod. Dali by sme tým jasný signál, že sme pripravení hrať aj proti takýmto reprezentáciám.

Od prvého dňa si hovoríme, že sa musíme snažiť hrať futbal a nepoddať sa im, lebo nás roztrhajú. Budeme chcieť aj my držať loptu, nesmieme sa ich báť.

Zavrieť sa v šestnástke a iba brániť by bola samovražda. Aj tréner nám vštepuje, aby sme si verili a neskladali zbrane už pred zápasom," povedal Škriniar na utorňajšom stretnutí so zástupcami médií v Senci.