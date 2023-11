Škriniar si vydýchol, Angličania hromžia: VAR, prosím, zomri. Hraničí to s lúpežou, tvrdia

Legendárny útočník Anglicka i Newcastle United Alen Shearer však napísal: „Urob mi láskavosť, človeče. Čo je to za s..... #VAR".

Aj ďalšie osobnosti anglického futbalu neskrývali hnev, pod vplyvom emócii vypúšťali na sociálnych sieťach aj vulgarizmy.

„Aká je toto preboha penalta pre PSG? Smiešne," dodal na Twitteri Gary Lineker.

„Čo je to za vtip. VAR !!! Rozhodca to úplne zbabral. Hanebné rozhodnutie, až sa človek čuduje, prečo sa tým zaoberáme," napísal moderátor Jeff Stelling. A to nebolo všetko.