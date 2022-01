Škriniar po víťaznom góle ďakoval Žirafe, od radosti si oškrel kolená

Dvadsaťšesťročný Škriniar mal po víťaznom góle skvelú náladu a ďakoval najmä kolegovi z obrany. Bastoni sám prvý gól dal a na druhý Slovákovi prihral. V 67. minúte Škriniar za stavu 1:1 vyskočil v päťke na center Bastoniho a hlavou umiestnil loptu od brvna do siete. Bol to pre neho štvrtý tohtosezónny gól vo všetkých súťažiach.

"Výhru si užijeme. Tvrdo sme cez sviatky pracovali. Proti Bologni sme nehrali, takže sme mali ešte viac času potrénovať. Už od pondelka sa sústredíme na Superpohár. Bude to ťažké, ale chceme ďalšiu trofej, pre nás aj našich fanúšikov. Áno, bude to špeciálny zápas, ale také sú proti Juventusu vždy. Sme si istí, že sme pripravení," dodal Škriniar.

Sklamaný Mourinho

Víťazstvo malo špeciálnu príchuť aj pre trénera Interu Simoneho Inzaghiho, keďže ho dosiahol proti bývalému klubu.

"Potrebovali sme pokračovať takýmto spôsobom, pretože všetci naši priami rivali zvíťazili. Nie je čas myslieť si, že si môžeme vydýchnuť, musíme víťaziť aj ďalej," citovala Inzaghiho agentúra AFP.

Lazio je v tabuľke na 8. mieste, má 32 bodov rovnako ako mestský rival AS. Ten doma viedol nad Juventusom 3:1, ale "starej dáme" sa potom podaril skvelý obrat, jej hráči vsietili za sedem minút tri góly a bodovali naplno, aj napriek vylúčeniu Matthijsa de Ligta.

Tréner AS Jose Mourinho si opäť raz nedával servítku pred ústa a spochybnil prístup vlastných zverencov: "Kompletne sme zápas kontrolovali 70 minút. Hrali sme počas nich veľmi dobre. Potom prišiel psychický kolaps. Keď sa človek dostane do bahna, mal by sa dokázať spamätať a ukázať, z čoho je kovaný. No tu sú v kabíne hráči, ktorí sú príliš pohodlní, príliš slabí."