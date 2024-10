Otec a syn v základnej zostave. Emócie prišli v prestávke, keď sedeli spolu v šatni

Stretnutie vyhrali domáci 5:2 , no nič to nemenilo na tom, že otec a syn si budú tento zápas pamätať do konca svojho života.

Hoci so súťažným futbalom skončil pred ôsmimi rokmi, aj počas tohtoročnej zimnej prípravy vypomáhal na tréningoch, ak bol nepárny počet hráčov.

„Chlapci ma prehovárali, či by som niekedy nešiel zahrať aj v majstrovskom zápase. Ale povedal som im, že už som skončil, už to nie je také, ukazovať sa na ihrisku. No vtedy som začal rozmýšľať o tom, že by som si mohol zahrať so synom,“ prezradil ostrieľaný stopér.

Jeho syn Patrik vtedy chytal za dorast a postupne sa črtala šanca, že by sa mohol dostať do A mužstva, ktoré hrá šiestu ligu.