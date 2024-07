Iba Slovan a Trnava? Pred 55 rokmi vyhral európsku trofej Inter Bratislava

Zatiaľ čo dnes je postup do skupiny senzáciou, kedysi patrili slovenské tímy medzi špičku v Európe.

Jediný gól zápasu strelil Michal Medviď, ktorý ho oslávil kotrmelcom. Bola to veľká sláva.

Je to už 55 rokov. Ako si spomínate na víťazstvo v Stredoeurópskom pohári 1969?

V novinách sa písalo, že dostal toľko bozkov, ako nevesta na svadbe.

To už presne neviem (smiech). Ale bola to veľká eufória. Je až neuveriteľné, že to je 55 rokov. Ani sa mi nechce veriť...

Nedávno bolo šesťdesiat rokov od môjho prvého zápasu vo federálnej lige. Bolo to proti Dukle Praha.