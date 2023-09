Cestujú aj na domáce zápasy, no nestratili ani bod. V kabíne nikto nie je urazený

Po šiestich zápasoch ste na čele tabuľky bez straty bodu. Naposledy ste zvíťazili na pôde rezervy Žiliny, kde ste už prehrávali o dva góly, no dokázali ste otočiť stav stretnutia a vyhrali ste 4:3 . Aký to bol zápas?

Pripravoval som svojich hráčov na to, že to bude pravdepodobne náš najťažší zápas vonku. Priznám sa, že mal som trochu obavy pred týmto zápasom a tie sa v zápase aj potvrdili. Mladí Žilinčania hrali veľmi dobre, cirkulácia lopty bola výborná a zaslúžene viedli 3:1.

Hoci pred naším druhým gólom bola taká situácia, že náš hráč bol na zemi, vykopli sme loptu za čiaru a čakali sme, že nám ju domáci vrátia, nereagovali sme na situáciu a súper dal gól.

Za stavu 3:1 pre Žilinu to vyzeralo, že to skôr skončí 4:1 alebo 5:1, než by sa konal obrat v náš prospech.