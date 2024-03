Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní záverečného 22. kola základnej časti Niké ligy medzi Michalovcami a Zlatými Moravcami.



MFK Zemplín Michalovce



Zemplínčania naskočili do zápasu v Žiline s novým trénerom Františkom Strakom, ktorý dostal jednoznačné zadanie – udržať Michalovce medzi elitou. Prvý skvelý krok smerom k tomu sa darilo napĺňať, keď si Žilinčania strelili vlastný gól po strele Niarchosa. Lenže opäť zasiahla vyššia moc v samom závere súboja. Kontakt Lukáša Šimka na Javorčeka v pokutovom území vyhodnotil rozhodca Valent ako nedovolený a nasledovala jedenástka. Z bieleho bodu sa nemýlil Timotej Jambor a zabezpečil domácim aspoň bod. Tento verdikt ale smrdel hosťom, ktorí nešetrili kritikou. Predovšetkým kouč Straka, no už sa to nedá zmeniť. Pred výkopom pri Laborci stojí zároveň otázka, či sa už jednému z aktérov podarí vyhrať za tri body, alebo bude čakanie pokračovať.



FC ViOn Zlaté Moravce



V Zlatých Moravciach v priebehu týždňa až dva razy menili kormidelníkov. Po šiestich zápasoch skončil skúsený Michal Hipp, na jeden duel prišiel Andrej Štefanka, ktorý prenechal štafetu Dušanovi Uhrinovi mladšiemu. Tento ostrieľaný český tréner má rovnakú úlohu ako jeho krajan na michalovskej lavičke. ViOn nestačil na Ružomberok prehrou 2:4, aj keď sa mu podarilo stiahnuť dvojgólové manko. Pri Žitave je ale situácia horšia ako na Zemplíne, pretože klub je posledný a získal len štyri body.