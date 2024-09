Niké liga: Zemplín Michalovce doma remizoval s Trenčínom

Jeden bod ostáva na Zemplíne, jeden putuje do Trenčína. Ďakujem za pozornosť. Dočítania priatelia.

Jeden bod ostáva na Zemplíne, jeden putuje do Trenčína. Ďakujem za pozornosť. Dočítania priatelia.

Žltá karta pre tím AS Trenčín (Samuel Bagin).

yellowCard Žltá karta pre tím AS Trenčín (Samuel Bagin).

Striedanie v tíme AS Trenčín: z ihriska odchádza Emmanuel Uchegbu, prichádza Sani Suleiman.

change Striedanie v tíme AS Trenčín: z ihriska odchádza Emmanuel Uchegbu, prichádza Sani Suleiman.

Zubairu si nevybral správnu stranu. Napravo čakal prihrávku Šimko, no kľučku urobil vľavo, a tam bol odzbrojený Bondarenkom.

Zubairu si nevybral správnu stranu. Napravo čakal prihrávku Šimko, no kľučku urobil vľavo, a tam bol odzbrojený Bondarenkom.

Ikobova chvíľa neprišla ani v tejto chvíli. Nemožno mu uprieť snahu, ale finálna fáza v jeho podaní je slabá. Trafil to len do súperovho obrancu.

Ikobova chvíľa neprišla ani v tejto chvíli. Nemožno mu uprieť snahu, ale finálna fáza v jeho podaní je slabá. Trafil to len do súperovho obrancu.

Striedanie v tíme AS Trenčín: z ihriska odchádza Chinonso Emeka, prichádza Lukáš Mikulaj.

change Striedanie v tíme AS Trenčín: z ihriska odchádza Chinonso Emeka, prichádza Lukáš Mikulaj.

Lukáčov zákrok neprišiel. Do lopty sa oprel Uchegbu, ale skvelý obranný zásah zaznamenal Taraduda.

Lukáčov zákrok neprišiel. Do lopty sa oprel Uchegbu, ale skvelý obranný zásah zaznamenal Taraduda.

Ikoba išiel do súboja telo na telo, len to nebolo v súlade s dovoleným. Na kolenách skončil obranca Bondarenko.

Ikoba išiel do súboja telo na telo, len to nebolo v súlade s dovoleným. Na kolenách skončil obranca Bondarenko.

V michalovských farbách premiérovo behá útočník Ikoba, ktorý bol niekedy súčasťou Trenčína. Vystreliť sa mu nepodarilo po spolupráci so Shimamurom.

V michalovských farbách premiérovo behá útočník Ikoba, ktorý bol niekedy súčasťou Trenčína. Vystreliť sa mu nepodarilo po spolupráci so Shimamurom.

Striedanie v tíme AS Trenčín: z ihriska odchádza Rahim Ibrahim, prichádza Tadeáš Hájovský, z ihriska odchádza Armin Djerlek, prichádza Bright Donkor, z ihriska odchádza Jude Sunday, prichádza Samuel Šefčík.

change Striedanie v tíme AS Trenčín: z ihriska odchádza Rahim Ibrahim, prichádza Tadeáš Hájovský, z ihriska odchádza Armin Djerlek, prichádza Bright Donkor, z ihriska odchádza Jude Sunday, prichádza Samuel Šefčík.

Ibrahim si pripísal zakončenie, ale nenaklonil misky váh na stranu AS!

important Ibrahim si pripísal zakončenie, ale nenaklonil misky váh na stranu AS!

Žltá karta pre tím AS Trenčín (Taras Bondarenko).

yellowCard Žltá karta pre tím AS Trenčín (Taras Bondarenko).

Trenčania idú po vzore Michaloviec, a taktiež chystajú trojité striedanie. Všetko by sa to malo uskutočniť po ich rohovom kope.

Trenčania idú po vzore Michaloviec, a taktiež chystajú trojité striedanie. Všetko by sa to malo uskutočniť po ich rohovom kope.

Sunday slávil úspech pri zachytávaní naoko stratenej lopty, ktorú stihol vrátiť do hry. Získal ju však Bahi, no dlho si ju neužil.

Sunday slávil úspech pri zachytávaní naoko stratenej lopty, ktorú stihol vrátiť do hry. Získal ju však Bahi, no dlho si ju neužil.

Žltá karta pre tím AS Trenčín (Rahim Ibrahim).

yellowCard Žltá karta pre tím AS Trenčín (Rahim Ibrahim).

Lukáč vybavil akciu súpera k spokojnosti! Pri výkope do poľa ho škaredo atakoval strelec gólu Ibrahim! A môže byť rád, že to bola len žltá karta!

important Lukáč vybavil akciu súpera k spokojnosti! Pri výkope do poľa ho škaredo atakoval strelec gólu Ibrahim! A môže byť rád, že to bola len žltá karta!

Sunday to skúšal prudšou prihrávkou po zemi. Za úspešným zakončením išiel Emeka, no Lukáč bol načas pri lopte.

Sunday to skúšal prudšou prihrávkou po zemi. Za úspešným zakončením išiel Emeka, no Lukáč bol načas pri lopte.

Trenčín dal gól! Hostia prekonali Patrika Lukáča. Podarilo sa to RAHIMOVI IBRAHIMOVI. Ten hlavičkoval, ako keby sa nechumelilo a urobil to pred prizerajúcimi sa tromi hráčmi Michaloviec. Asistencia: Jude Sunday.

goal Trenčín dal gól! Hostia prekonali Patrika Lukáča. Podarilo sa to RAHIMOVI IBRAHIMOVI. Ten hlavičkoval, ako keby sa nechumelilo a urobil to pred prizerajúcimi sa tromi hráčmi Michaloviec. Asistencia: Jude Sunday.

Marcinov pád nebol vyhodnotený ako faul! Kapitán Michaloviec mieril do gólovej šance, ale Stojsavljević mu čisto odobral loptu!

important Marcinov pád nebol vyhodnotený ako faul! Kapitán Michaloviec mieril do gólovej šance, ale Stojsavljević mu čisto odobral loptu!

Po Šimkovom aute vytiahol Zubairu hru do stredu poľa. Stojsavljević odvrátil centrovaný pokus Kyziridisa.

Po Šimkovom aute vytiahol Zubairu hru do stredu poľa. Stojsavljević odvrátil centrovaný pokus Kyziridisa.

Sunday centroval do šestnástky, kde to prsiami spracoval Djerlek. Na konci prišla hlavička Emeku, ktorého vychytal Patrik Lukáč.

Sunday centroval do šestnástky, kde to prsiami spracoval Djerlek. Na konci prišla hlavička Emeku, ktorého vychytal Patrik Lukáč.

Hráčom sa ťažko pohybuje na veľmi zlom a nasiaknutom trávniku. Dankovo vedenie lopty to jasne odhalilo i následná strela Marcina, kedy lopta spomalila.

Hráčom sa ťažko pohybuje na veľmi zlom a nasiaknutom trávniku. Dankovo vedenie lopty to jasne odhalilo i následná strela Marcina, kedy lopta spomalila.

Skovajsov center prešiel cez Marcina, no v pokutovom území už nemali hostia nárok. Šimko hlavičkoval preč.

Skovajsov center prešiel cez Marcina, no v pokutovom území už nemali hostia nárok. Šimko hlavičkoval preč.

Zubairu nemal dobrý odkop smerom na Kyziridisa a grécky hráč pri následnej snahe získať loptu bol nastrelený do chrbta.

Zubairu nemal dobrý odkop smerom na Kyziridisa a grécky hráč pri následnej snahe získať loptu bol nastrelený do chrbta.

Arevalo sa otočil a ponúkal sa mu do behu Kyziridis. V tomto prípade treba vyzdvihnúť defenzívu Trenčína za čistú robotu.

Arevalo sa otočil a ponúkal sa mu do behu Kyziridis. V tomto prípade treba vyzdvihnúť defenzívu Trenčína za čistú robotu.

Šimko smeroval do šance z pravej strany. Už keď bol pri lopte, rozhodol sa ju servírovať na Arevala, ktorého ale obsadil Skovajsa.

Šimko smeroval do šance z pravej strany. Už keď bol pri lopte, rozhodol sa ju servírovať na Arevala, ktorého ale obsadil Skovajsa.

Žltá karta pre tím AS Trenčín (Damián Bariš).

yellowCard Žltá karta pre tím AS Trenčín (Damián Bariš).

Emeka cítil šancu na úspech, keď sa predral do šestnástky. Strelecký pokus ale nemal presné parametre.

Emeka cítil šancu na úspech, keď sa predral do šestnástky. Strelecký pokus ale nemal presné parametre.

V roli faulujúceho hráča sa ocitol Enzo Arevalo. Loptu nezískal z autu od Bahiho, a tak trafil do nohy brániaceho Bondarenka.

V roli faulujúceho hráča sa ocitol Enzo Arevalo. Loptu nezískal z autu od Bahiho, a tak trafil do nohy brániaceho Bondarenka.

Žltá karta pre tím AS Trenčín (Armin Djerlek).

yellowCard Žltá karta pre tím AS Trenčín (Armin Djerlek).

Z krídelnej pozície predkladali Trenčania prízemný center do pokutového územia. Emeka si už cestu k zakončeniu nenašiel.

Z krídelnej pozície predkladali Trenčania prízemný center do pokutového územia. Emeka si už cestu k zakončeniu nenašiel.

Uchegbo trielil za gólovou koncovkou! Dzotsenidze ho nezastavil, a tak musel do tejto úlohy vložiť brankár Lukáč! K faulu našťastie pre Zemplín nedošlo!

important Uchegbo trielil za gólovou koncovkou! Dzotsenidze ho nezastavil, a tak musel do tejto úlohy vložiť brankár Lukáč! K faulu našťastie pre Zemplín nedošlo!

Ruka Dzotsenidzeho išla po drese Uchegbuho! Bolo to riskantné chvíľkové poťahovanie v pokutovom území! Na záver vypálil Skovajsa, ale Lukáč si zákrok nepripísal!

important Ruka Dzotsenidzeho išla po drese Uchegbuho! Bolo to riskantné chvíľkové poťahovanie v pokutovom území! Na záver vypálil Skovajsa, ale Lukáč si zákrok nepripísal!

Bahi sa prezentoval dostatočne vysokým centrom, ktorým hľadal kapitána Marcina v strede šestnástky zo štandardnej situácie, no adresát mal na sebe trenčiansky dres a všetko domácim zmaril.

Bahi sa prezentoval dostatočne vysokým centrom, ktorým hľadal kapitána Marcina v strede šestnástky zo štandardnej situácie, no adresát mal na sebe trenčiansky dres a všetko domácim zmaril.

Stojsavljević získal loptu zo stredu poľa. Do spolupráce prizval Bondarenka, ale Trenčania zatiaľ strácajú sekundy.

Stojsavljević získal loptu zo stredu poľa. Do spolupráce prizval Bondarenka, ale Trenčania zatiaľ strácajú sekundy.

Do prvej akcie v mimoriadne upršanom počasí sa hlásili domáce Michalovce. Arevalo sa však nevyhol kĺzačke súpera a lopta je za čiarou.

Do prvej akcie v mimoriadne upršanom počasí sa hlásili domáce Michalovce. Arevalo sa však nevyhol kĺzačke súpera a lopta je za čiarou.