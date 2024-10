Michalovce pokračujú na víťaznej vlne, domáci pôdu využili naplno aj proti Skalici

Anton Šoltis, tréner MFK Zemplín Michalovce: "Očakávali sme ťažký zápas a to sa aj potvrdilo. Po prvom polčase to mohlo byť aj 4:0 alebo 5:0. Dali sme však iba dva góly a vedeli sme, že súper bude v druhom polčase viac riskovať a viac otvárať hru. Tak sa aj stalo. Mali sme 2-3 čisté príležitosti, v ktorých sme mohli zápas "zavrieť." Veľmi sme chceli zvíťaziť a v závere bol na hráčoch vidieť strach o výsledok. Súper mal na konci nejaké pološance. Hráčom stále prízvukujeme, že zápasy rozhoduje efektivita premieňania príležitostí. Zvíťazili sme v druhom zápase po sebe. Sme na dobrej ceste, no naďalej musíme pracovať, pretože máme čo zlepšovať."

David Oulehla, tréner MFK Skalica: "Odchádzame s nulou, takže nie sme spokojní. Prvý polčas bol v takom duchu, v akom sme očakávali. Súper sa dostával rýchlymi prihrávkami za náš chrbát, my sme si s tým niekoľkokrát zle poradili a inkasovali sme dva góly. Cez prestávku sme siahli k dvom zmenám, ktoré nám pomohli. Aj ďalší striedajúci hráči vstúpili do zápasu veľmi dobre a strelili sme gól na 2:1. Neskôr sme si vytvorili tlak a aj viacero gólových príležitostí. Myslím si, že zápasu by viac svedčala remíza, ktorú by sme si zaslúžili za záver zápasu. Futbal sa však hrá 90 minút a my sme v prvom polčase neboli dostatočne kvalitní na to, aby sme uspeli."