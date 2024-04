V 6. kole nadstavby Niké ligy skupiny o udržanie sa hostia Michalovce mužstvo Skalice. Stretnutie sa začína o 18:00.



Michalovciam patrí predposledná 11. priečka, na konte majú 21 bodov, na desiate Košice strácajú tri body, no tento duel majú k dobru, navyše majú lepšie skóre. Michalovčania vyhrali tri z uplynulých piatich zápasov, dvakrát remizovali. V minulom kole vyhrali na ihrisku B. Bystrice 1:0.



Skalica sa nachádza na 9. mieste so ziskom 33 bodov. Na ôsmy Trenčín strácajú Skaličania šesť bodov, no odohrali o zápas menej. Skalica dokázala tri z posledných piatich duelov vyhrať, jedenkrát remizovala a raz prehrala. V minulom kole vyhrala na ihrisku Košíc 2:1.