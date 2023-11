Podolski si aj po zápase, v ktorom o nič nešlo, odbehol svoje “stovky” (Podcast Spoza piva)

Dnes, po takmer roku, je situácia iná. Mišo si to v lete namieril do tímu, ktorý sa od Krakova nachádza len nejakú hodinku a pol autom.

V zásade sme sa však rozprávali aj o tom, že na začiatku nebola spolupráca, zdravotný stav či rôzne faktory práve najvyhovujúcejšie, no teraz je už situácia odlišná.

Ak vás teda zaujíma, aké je to po 6 sezónach meniť klub v rámci jednej ligy, Mišo vám to určite vysvetlí tak, ako by to mal každý profesionál vnímať.