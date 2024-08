Šancu mu dala Slavia Praha, končil však skoro. V siedmej lige sa stretol s bývalými spoluhráčmi

"Podmienky v Slavii boli úplne iné ako v Bardejove. Bolo to už viac profesionálne, aj tréningy boli zamerané na mužský futbal, takticky aj kondične. Na vyššej úrovni to bolo aj silovo," opisuje svoje pôsobenie v jednom z najslávnejších českých klubov.

"Slavia je veľké mužstvo, preto som sa rozhodol tam ísť. Už ako malý chlapec som chcel hrať veľký futbal. Bolo to pre mňa niečo úplne nové a chcel som to skúsiť," pokračuje teraz už 33-ročný Grohoľ.

V tíme sa stretol aj s hráčmi, ktorí to dotiahli do najvyššej súťaže, ako Ján Pázler či Marek Hanousek. V Slavii začínal v C-doraste, ale postupne sa prepracoval do dorasteneckého áčka a napokon do B-mužstva dospelých.

"Ťahalo ma to však domov, a tak som sa na Slovensko vrátil," vysvetľuje.