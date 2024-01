Tréner Carrick si verí proti Chelsea aj v odvete: Futbal je o snívaní

Chelsea od príchodu nového majiteľa Todda Boehlyho investovala obrovské finančné prostriedky do prestupov, no tie zatiaľ neprinášajú ovocie.

Vedenie klubu tak verilo, že si sezónu napraví práve v pohárových súťažiach. Londýnčania zdolali v sobotu doma Preston 4:0 a postúpili do 4. kola Pohára FA, no o tri dni neskôr nestačili na ďalšieho zástupcu druhej najvyššej súťaže Championship.

"Bolo to úžasné. Skvelá lopta, ja som sa len dostal na koniec celej akcie. Pred zápasom sme si povedali: 'snažme sa brániť a udrime z kontier'," povedal dvadsaťjedenročný defenzívny stredopoliar Hackney, pre ktorého to bol druhý gól v sezóne.

To však už domáci viedli 1:0, keď im v 37. minúte vyšiel rýchly brejk po ľavej strane, Hayden Hackney prešprintoval okolo Moisesa Caiceda a zvnútra šestnástky usmernil do siete prízemný center Isaiaha Jonesa.

"Myslím si, že chalani boli výnimoční. Ich úsilie a duch boli mimo škály. Som na nich veľmi, veľmi hrdý. Bola to neskutočná noc. Zdolať tím ako je Chelsea, je pre nás neuveriteľné," radoval sa po zápase Carrick.

Verí, že so svojím tímom dokáže uspieť aj na Stamford Bridge, kde sa 23. januára uskutoční odveta: "Futbal je o snívaní a v pohárových súťažiach sa dejú veci. Pôjdeme tam s otvorenými očami a vieme, čo máme očakávať, no to nám nebráni v tom, aby sme to vyskúšali."

"Boro" sa v tejto súťaži dostalo naposledy takto ďaleko v roku 2004, keď ju vyhralo.

VIDEO: Zostrih zápasu Middlesbrough - Chelsea