Skalica bude hrať domáci zápas v exile. Majerník reaguje na odchody hráčov

SKALICA. Futbalisti MFK Skalica sa do jarnej časti Fortuna ligy pustia aj s menšími komplikáciami.

Vzhľadom na meškajúcu realizáciu vyhrievania hracej plochy odohrajú Záhoráci svoj prvý domáci zápas na neutrálnej pôde.

Generálny manažér klubu Lukáš Varga verí, že druhý zápas už odohrajú na svojom štadióne.

"Máme novú trávu, to je pre nás podstatné, dlhšie sme sa s tým trápili. Je to teraz úplne super. Čo sa týka vykurovania, to ešte nie je hotové. Čo sa týka hráčov, Šebesta ukončil kariéru, resp. si dal pauzu, ale som presvedčený, že sa ešte vráti. Peťo Čögley skončil tiež, je v Saudskej Arábii. Skončili aj ďalší hráči, ale dúfam, že ich vhodne nahradíme," povedal Varga na utorkovej tlačovej konferencii.