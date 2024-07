Ružomberok nastúpi v odvete s komfortným náskokom. Cesta do Kazachstanu ho vyšla draho

"Veľmi som sa tešil, že som pomohol mužstvu. Dúfam, že to potvrdíme v odvete a postúpime ďalej," uviedol 23-ročný líder defenzívy Liptákov.

Ružomberčanom vychádzali v úvodnom stretnutí najmä rohové kopy, po ktorých strelili štyri z piatich gólov, pričom všetky zaznamenali obrancovia. Dvakrát sa do streleckej listiny zapísal stopér Matúš Malý.

Kazašský tím urobil pod Čebraťom veľké množstvo individuálnych a taktických chýb. V prvom dejstve však naznačil útočný potenciál dvoma gólmi, a preto si hráči Ružomberka uvedomujú, že sa musia mať na pozore.

"Majú určitú kvalitu, hlavne v ofenzíve. Pozrieme si video a zanalyzujeme, kde sme spravili chyby," povedal Malý.

Cesta do takmer 4-tisíc kilometrov vzdialeného Kazachstanu prinútila klub siahnuť si hlboko do vrecka. Najnižšie náklady na dopravu presahujú 150.000 eur.

"Mňa osobne prekvapila výška nákladov súvisiaca s výjazdom do Kazachstanu. Letecké spoločnosti pýtajú dvojnásobnú sumu oproti tomu, čo pýtali napríklad v roku 2021.

Ovplyvňujú to viaceré faktory. Vojna na Ukrajine, obdobie po COVID-e, keď pretrváva nedostatok personálu, no na druhej strane je vysoký dopyt po lietadlách, keďže cestovanie sa obnovilo. Medzi ďalšími vecami, ktoré na to vplývajú, je, samozrejme, aj vzdialenosť.