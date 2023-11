ONLINE: MFK Ružomberok - FK Pohronie dnes (osemfinále Slovnaft Cup, LIVE)

Chobot ťahal domáci protiútok, no napokon ho odzbrojil vracajúci sa obranca.

Hostia vstúpili aktívne do druhého dejstva, no ich aktivita zatiaľ nevedie k vytvoreniu si vážnejšej príležitosti.

V prvom polčase sme nevideli veľa vzruchu, no na konci bol faulovaný prenikajúci Martin Boďa v šestnástke a sám aj premenil pokutový kop. Ruža tak momentálne vedie nad Pohroním 1:0.

Ružomberok dal gól! MARTIN BOĎA to zobral na seba a premieňa pokutový kop!

Lavrinčík poslal center z pravej strany k vzdialenejšej žrdi brány hostí, no tam je pripravený hráč hostí, ktorý loptu odhlavičkoval preč.

Šefčík poslal center na bližšiu žrď, odkiaľ hostia nekompromisne posielajú loptu do bezpečia.

Laktionov sa rútil do šance. V poslednej chvíli ho odzbrojil Malý za cenu rohového kopu.

Na center z rohového kopu najvyššie vyskočil Kupčík, no hlavičkuje vysoko nad.

Jatta zvolil miesto strely z mierneho uhla prihrávku na stred veľkého vápna, no tam nenachádza spoluhráčov.

Následne Šefčík ťahal po pravom krídle rýchly protiútok, no tam si ho svedomito ustrážil a napokon aj odzbrojil Bonsu.

Zaujímavú prihrávku Tučného z pravej strany pred bránou tesne minul nabiehajúci Šefčík, následne sa lopty zmocnil Múdry, no jeho zakončenie spoza šestnástky je zblokované.

Hostia si roh zopakovali, no ani druhý center nepriniesol ohrozenie domácej brány.

Po rohu sa lopta napokon dostala až k vzdialenejšej žrdi, kde zakončoval Múdry, no tejto strele v dobrej pozícii chýbala väčšia razancia.

Po úvodnej ofenzívnej aktivite hostí sa teraz smerom dopredu osmelili aj domáci. Na Kotulov center z pravej strany si pred bránou vyskočil Chobot, no hlavičkuje vysoko nad.

Laktionov sa dostal do domáceho veľkého vápna, kde bol ale odzbrojený domácou defenzívou.

