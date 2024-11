Jeseň im nevyšla, v pohári prekvapili. Amatéri chcú ďalší skalp druholigistu

DOLNÝ KUBÍN. Výsledky treťoligového MFK Dolný Kubín v Slovnaft Cupe len ťažko dávajú zmysel.

V prvom kole Dolnokubínčania takmer vypadli so šiestoligovým tímom OŠK Pribiš, ktorý po remíze 0:0 zdolali až na pokutové kopy 5:4.

Obec s päťsto obyvateľmi bola len krôčik od vyradenia okresného mesta so 17 600 obyvateľmi, čo by bola veľká senzácia.

„Veľkú rolu zohral fakt, že sme vypadli do tretej ligy. Ak by sa to nestalo, neodišlo by nám sedem kvalitných hráčov, ktorí nechceli hrať nižšiu súťaž. Výsledky by tak boli rozhodne iné,“ pre Sportnet povedal manažér MFK Dolný Kubín Milan Lupták.