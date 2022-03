Nováčikom v tíme je Bobček. Proti Severnému Írsku nastúpia Slováci v Žiline

Dvadsaťročný útočník MFK Ružomberok bol v širšej nominácii už počas novembrového asociačného termínu, do užšej sa však napokon nedostal.

Pokiaľ dostane od trénera Jaroslava Kentoša šancu na ihrisku, pokúsi sa ju využiť čo najlepšie. Bonusom by bol strelený gól, priznal v rozhovore pre portál futbalsfz.sk.

ŽILINA. Jediným nováčikom v kádri slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov na zápasy kvalifikácie ME 2023 proti Severnému Írsku (25. marca o 16.00 h v Žiline) a Španielsku (29. marca o 16.00 h v Žiline) je Tomáš Bobček.

"Ani ja a asi ani tréneri to v novembri ešte necítili tak, že patrím do nominácie. Do tréningového a zápasového kolotoča som sa vtedy vracal po zranení kolena.

Nebol som tak dobre pripravený, ako som možno teraz. Predsa aktuálne mám aj väčšiu hernú prax," povedal Bobček, ktorého premiérová nominácia potešila.