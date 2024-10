Bude nasledovať Marcelliho a Strelca? Slovan podpísal zmluvu s mladým odchovancom

"Prežívam veľmi pekné pocity, pretože som podpísal zmluvu so Slovanom, mojím prvým klubom, ktorý mám najradšej, a v ktorom som vyrastal.

Teším sa, že budem naďalej v belasom," uviedol Mateáš, ktorý v tomto ročníku nastupuje na stretnutia najmä za druholigovú juniorku a so starším dorastom účinkuje v UEFA Youth League.

S A-mužstvom absolvoval celú letnú prípravu a naskočil aj do odvety prvého kvalifikačného kola Ligy majstrov so Strugou, od začiatku nastúpil v ligovom zápase v Banskej Bystrici.

"Na príklade viacerých hráčov vidím, že je možné dostať sa z akadémie do prvého tímu. Uvedomujem si, že k tejto méte vedie tvrdá drina a množstvo síl, no teším sa na to, čo ma čaká.

Výbornou motiváciou a inšpiráciou boli tréningy a štarty v prvom tíme, kde vnímam skúsených a kvalitných spoluhráčov. Najlepšie sa cítim na poste desiatky, ale dokážem zahrať kdekoľvek v strede s ofenzívnejšími úlohami."